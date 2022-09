Campeonato Gigantão tem início com jogos de 1ª e 2ª divisões em Americana

A Secretaria de Esportes de Americana deu início no último sábado (10) ao Campeonato de Futebol Amador Gigantão, com partidas de primeira e segunda divisões.

O prefeito Chico Sardelli (PV) e seu vice, Odir Demarchi (PL), prestigiaram a abertura da competição no jogo entre Zanaga e Jardim América II.

Prefeito Chico Sardelli e o vice, Odir Demarchi, conversam com os jogadores antes da partida – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

“É uma alegria ver o nosso futebol amador retomado. É parte da tradição de Americana ter um campeonato forte e competitivo, e nessa primeira rodada já vimos um alto nível. Que seja um belíssimo campeonato”, destacou Chico.

O destaque entre as partidas da primeira divisão ficou por conta das goleadas do São Jerônimo / Bruxela sobre o Guarani, por 4 a 1; do Descubra sobre o Parque Gramado, por 4 a 0; e do São Roque sobre o São Vito, pelo placar de 5 a 1.

Campeonato Gigantão teve início na tarde do último sábado – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Já na segunda divisão que conseguiu o placar mais amplo foi o time do Lions, que fez nada menos que 6 a 0 no Atlético Jardim dos Lírios.

RESULTADOS DA RODADA

1⁰ DIVISÃO

Grupo A

São Jerônimo/Bruxela 4×1 Guarani

Guanabara 2×1 Parná

Grupo B

Zanaga 3×0 Jd. América II

Faixa Preta 0x1 Zanaga B

Grupo C

Descubra 4×0 Pq. Gramado

MDP 3×0 Boa Vista

Grupo D

Cidade Jardim 2×1 Mirandola

Predador 0x1 Cantareira

Grupo E

São Roque 5×1 São Vito

2⁰ DIVISÃO

Grupo A

Unidos da Morada 1×1 Payssandu

Atlético Guanabara 2×2 Desportivo Boer

Estrela Azul 1×1 Leão

Grupo B

Grêmio Horizonte 0x2 Santa Cruz

Real Santa Fé 2×1 Unidos do São Luiz

Grupo C

Arsenal 2×2 Sporting ZNC

Jd. América 1×1 Benedettos

Atlético Novo Mundo 3×2 Liverpool

Grupo D

Lions 6×0 Atlético Jd. dos Lírios

Lírios City 1×1 Morada do Sol.