Gigantão e Gigantinho vão reunir 108 equipes em Americana

Os campeonatos de futebol Gigantão e Gigantinho, que devem começar em julho, em Americana, receberam as inscrições de 108 equipes. As informações são da Secretaria Municipal de Esportes, que é responsável pela organização e gestão das duas competições.

Para o Gigantão, o Campeonato Amador de Americana, disputado por jogadores acima de 18 anos, 45 times foram inscritos. Para maior agilidade da competição, as equipes vão ser divididas em primeira e segunda divisão.

No Gigantinho, que reúne as competições de base — atletas com menos de 18 anos —, 63 equipes serão distribuídas entre as categorias Sub-8 (12 times), Sub-10 (13), Sub-12 (13), Sub-15 (14) e Sub-18 (11).

“Fomos positivamente surpreendidos pela quantidade de inscrições, o que demonstra ser acertada a proposta do prefeito Chico Sardelli (PV) de promover e incentivar o esporte amador”, disse a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Rezende, por meio de nota. “Com certeza teremos grandes competições e jogos envolvendo a comunidade e estimulando a prática de atividade física”, completou a secretária.

Secretária destacou a quantidade de times inscritos – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Feitas as inscrições, a secretaria informou que trabalha na criação dos regulamentos dos torneios e nas definições dos sistemas de disputas de cada uma das competições, além das taxas de arbitragem. As informações devem ser divulgadas para os times em breve.

Depois desta etapa, serão elaboradas as tabelas dos dois campeonatos, que têm previsão para começar até o início do mês de julho.

Ao LIBERAL, Grasiele informou que, em relação ao Gigantão, a previsão é de que a primeira fase do certame seja disputada em seis finais de semana e que todo o campeonato dure por até três meses (de dez a 12 finais de semana).

Já sobre o Gigantinho, ela adiantou que as disputas do Sub-8 e Sub-10 deverão ser realizadas em campos de futebol society de Americana. As outras categorias serão realizadas em gramados de dimensões normais.