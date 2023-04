Gigantão deverá começar em agosto e terá comissão de julgamento

O campeonato de futebol amador de Americana, o Gigantão, deverá começar na segunda quinzena de agosto. A edição deste ano terá uma novidade: a criação da Comissão de Julgamento e Recurso, que irá atuar em casos disciplinares ao longo da competição. A informação foi confirmada pelo secretário de Esportes do município, Marcio Leal.

A comissão será formada por ex-árbitros, advogados, profissionais esportivos, ex-atletas e jornalistas, de acordo com o secretário. A medida foi tomada após a confusão ocorrida na final do Gigantão de 2022, entre Cidade Jardim e Zanaga, que terminou com o título do Zanaga na disputa de pênaltis, após empate em 2 a 2.

Próxima edição do campeonato deve começar na segunda quinzena de agosto – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na ocasião, uma briga generalizada tomou conta do gramado do estádio Décio Vitta após o apito final, com torcedores que estavam na arquibancada invadindo o campo e troca de agressões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A taça de vice-campeão, inclusive, foi quebrada durante a confusão e a então secretária da pasta, Grasiele Agostinho Rezende, pediu exoneração do cargo dias após a confusão.

Marcio Leal afirma que a iniciativa visa julgar os incidentes ao longo do campeonato de forma isenta. Assim, nenhum ato antidesportivo ficará impune, colaborando com a disciplina das equipes e atletas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Essa comissão é importante porque todos os recursos relacionados a agressões ou atos considerados inadequados à prática esportiva serão recebidos e avaliados, ou seja, um grupo de pessoas representativas de segmentos, tornando isenta de valores pessoais a aplicação ou não de uma punição”, disse.

Neste ano, a previsão é de que o Gigantão tenha 20 times na primeira divisão, enquanto a segunda deverá ter entre 18 e 22 equipes. Mais detalhes sobre a competição, assim como a inscrição das equipes, serão divulgadas posteriormente.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.