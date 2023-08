Gigantão começa nesta terça-feira com jogo à noite

O Campeonato de Futebol Amador de Americana Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, terá início hoje, no Centro Cívico. Às 20 horas, se enfrentam Zanaga FC e Real Santa Fé, campeões da primeira e segunda divisão do ano passado, respectivamente.

Ao todo serão 41 times em campo no torneio deste ano em Americana – Foto: Secom_Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A partida marca a estreia dos jogos no período da noite, uma novidade para a edição deste ano, e que acontecerá em todas as terças-feiras. Excepcionalmente nesta semana, por conta da rodada de estreia, haverá jogos noturnos na quinta. A primeira divisão é marcada por quatro grupos com cinco equipes cada.

O Grupo A é composto por Zanaga, Real Santa Fé, Guanabara, Mirandola e Barrocos; o Grupo B conta com Cidade Jardim, Novo Mundo, Faixa Preta, Unidos Mathiensen e Cantareira; o Grupo C tem Bruxela, Parque Gramado, River Plate, Descubra e São Vito; enquanto o Grupo D é formado por Guarani, Zanaga FC, Parná, Malucos da Praia e São Roque.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

NOVIDADE. Nesta segunda, o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, participou do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). Ele disse que a procura pelo campeonato deste ano foi grande e que está nos planos da prefeitura a criação de uma nova divisão.

“A gente iniciou o Gigantão série A e Série B, e têm mais de 30 times que não fazem parte querendo que a gente comece a fazer a terceira divisão. Estamos estudando algum método, falei com o prefeito Chico Sardelli (PV), que falou que temos que pensar em algo para o ano que vem”, disse.

SEGUNDA DIVISÃO. A disputa da segunda divisão do Gigantão teve início neste último domingo, com nove partidas. O destaque da rodada ficou por conta da goleada do Unidos da Morada por 7 a 1 contra o Unidos do São Luiz. *Eestagiário sob supervisão de Diego Juliani