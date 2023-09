Gerações de skatistas se unem em áreas particulares de Americana

No Tricz Skate Park, pistas atraem desde crianças a adultos - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

Com o estado de conservação nem sempre ideal das pistas públicas, alguns skatistas partem para locais particulares. Em Americana, Tricz Skate Park, Édem e Porão Skate Park possuem esta finalidade e conseguem unir a prática do esporte a uma experiência gastronômica, que abrange pessoas de diversas idades.

A ascensão das pistas privadas veio especialmente após os Jogos Olímpicos de Tóquio, quando o Brasil conquistou medalhas de prata com Kevin Hoefler, Pedro Barros e Rayssa Leal. Apelidada de Fadinha do Skate, ela se tornou uma espécie de talismã dos torcedores brasileiros ao conquistar o segundo lugar tendo apenas 13 anos.

Sócia-proprietária da Tricz Skate Park, Gislaine Cristina Meneghel entende que o crescimento da modalidade também colaborou na melhoria da imagem do skate. Segundo ela, agora as pessoas olham para o esporte com menos preconceito, se comparado a outros tempos.

“Cresceu bastante durante e no pós-Olimpíadas, deu aquele ‘boom’. Hoje em dia, muito mais gente conhece e tirou aquele olhar de que skate é uma coisa ruim, ou que só o pessoal estranho anda de skate. Hoje em dia é tido como esporte mesmo, com ótimos atletas”, disse ao LIBERAL.

O perfil de pessoas que andam de skate também é variado, de acordo com Gislaine. “Vai desde a criança de 4 anos que está começando e quer aprender a andar, até a pessoa que teve o sonho lá atrás e não conseguiu realizar, assim como o pessoal que quer voltar. Vai até uns 45, 50 anos. É bem variado”, completou.

Entre os lugares citados, todos possuem bar e lanchonete, oferecendo uma experiência que une o skate à gastronomia. Tricz e Édem ainda têm à venda acessórios para skate e roupas do estilo streetwear.

A Tricz oferece aulas de skate e patins, sendo o valor cobrado de R$ 85. Para apenas andar de skate, os preços variam de R$ 20 e R$ 40, a depender do tempo da atividade. No Porão Skate Park não é necessário pagar para andar, mas existe a consumação mínima, que é de R$ 10 no estabelecimento. Na Édem, por fim, a pista é liberada para uso gratuito, sem a necessidade de qualquer consumo no bar. *Estagiário sob supervisão de João Colosalle

