Com vaga garantida em Tóquio, Murilo tenta agora classificação nos 100 m livre

Depois de garantir sua passagem para os Jogos de Tóquio nesta terça-feira (20), o atleta americanense Murilo Sartori vai competir na prova dos 100 m livres da Seletiva Brasileira, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (22), na tentativa de conquistar uma vaga em prova individual.

Na terça, o atleta conseguiu uma vaga para representar o Brasil no revezamento 4×200 m livre e vai integrar o quarteto que conta com o recordista sul-americano Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.

Murilo já garantiu vaga para as Olimpíadas no revezamento e tentará um espaço na prova individual – Foto: Divulgação

“Agora é fechar a competição com chave de ouro. Acho que, depois de ontem [terça], eliminou um grande peso das costas. Vou descansar, treinar e me concentrar para a prova”, afirmou o atleta.

Além de ter nascido na cidade, Murilo também representa a equipe Natação Americana, onde treina com o técnico Fabio Cremonez, que participou de toda essa caminhada rumo às Olimpíadas.

“Para a prova de quinta-feira, as expectativas são muito boas. Agora com a classificação, o Murilo está bem leve. A coisa está fluindo naturalmente. Mas antes de pensar na classificação, o importante é nadar bem, melhorar a marca e, em cima disso, ver o que a gente pode conseguir”, afirmou Fábio.

O atleta ficou em terceiro lugar na classificação da final dos 200 m na terça-feira e estabeleceu um novo recorde pessoal, com 1min47s33. O vencedor da prova, Scheffer cravou 1min46s28. Murilo era o mais novo da decisão.

“Essa conquista (dos 200 m) é uma coisa que todo atleta e toda equipe sonha, ainda mais a gente que vem de um clube pequeno, de uma cidade pequena, é bem bacana”, afirmou Fabio.

Trajetória campeã de Americana

Ao assegurar um assento no voo para o Japão, ele repetirá a trajetória de outros esportistas da cidade que disputaram os Jogos, como o futebolista Oscar, medalhista de prata em Londres-2012, e o nadador paralímpico Danilo Glasser, com dois bronzes em Sidney-2000.

Dois veículos transmitem o evento pela internet: a TV CBDA e o Canal Olímpico do Brasil. Também há transmissão pela TV, por meio da BandSports.

O prefeito Chico Sardelli (PV) parabenizou o americanense nas redes sociais, em comentário na reportagem publicada pelo LIBERAL sobre a conquista de Murilo.