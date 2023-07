Futebol e basquete feminino de Americana disputam a final hoje

As duas equipes irão enfrentar a cidade de Limeira no último dia de competições dos 65º Jogos Regionais

Futebol de Americana goleou ontem Aguaí por 4 a 2 e hoje está na briga pela disputa da medalha de ouro - Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

O futebol masculino e o basquete feminino de Americana estão na final dos 65º Jogos Regionais, disputados em Mococa. O futebol é finalista invicto e disputa o título contra Limeira, nesta quarta-feira, às 10 horas. A vaga na decisão foi conquistada na goleada de 4 a 2 contra Aguaí, nesta terça-feira.

Já as meninas do basquete também foram bem e venceram a equipe de Socorro por 47 a 32. Por coincidência, elas também enfrentam Limeira na decisão, que será realizada hoje, às 11 horas.

No futebol, Americana venceu os cinco jogos que disputou na competição e garantiu vaga nos Jogos Abertos do Interior, em São José do Rio Preto, a serem realizados em outubro. “Temos uma campanha muito boa, com cinco jogos, cinco vitórias, 11 gols a favor e apenas dois gols sofridos. Vamos com tudo buscar o título para nossa cidade”, disse o treinador Raphael Pereira.

“Estamos vibrando com esses resultados. Temos um time de futebol invicto, embalado. E no basquete, temos tudo para conseguir o título com essas meninas guerreiras. Vamos com fé e muito positivismo trazer esses dois ouros para Americana”, destacou Márcio Leal, secretário de Esportes.

Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista) dos 65º Jogos Regionais, e encerra a participação na cidade de Mococa nesta quarta-feira.

No judô, a dupla Cesar Henrique e Jader da Silva garantiu o terceiro lugar no pódio do kata, conquistando o bronze. No meio leve, Felipe Vieira também ficou com a medalha de bronze. Na classificação geral, o judô americanense terminou na quarta colocação.

Até esta terça-feira, Americana conquistou 12 medalhas de ouro, 18 de prata e 23 de bronze (53 no total). O quadro vai mudar porque a cidade está em duas finais.

Segundo o último boletim, na classificação geral da categoria livre Americana é vice líder, com 102 pontos atrás de Indaiatuba com 113.