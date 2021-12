Frederico Martins, de Americana, é campeão brasileiro de tênis de mesa

Atleta de 11 anos foi ao topo do pódio na categoria Super Pré-Mirim, em Joinville, e encerrou com chave de ouro a temporada

Mesatenista também defendeu a seleção do Estado de São Paulo no evento – Foto: Miriam Jeske / CBTM

O americanense Frederico Martins, de 11 anos, encerrou com chave de ouro sua temporada no tênis de mesa. Vice-campeão pan-americano em outubro na categoria Sub-11, o atleta também conquistou nesta quarta-feira (8) o título do Campeonato Brasileiro na classe Super Pré-Mirim, em Joinville (SC).

Ao todo, havia 33 mesatenistas nessa categoria. Frederico fez um total de seis jogos e venceu todos. Perdeu apenas dois sets em toda a competição.

Na final, a maior parte dos torcedores apoiava seu adversário, Vinicius Rech, que é de Santa Catarina. Mesmo assim, o americanense manteve a tranquilidade e triunfou por 3 a 1, com parciais de 11/8, 6/11, 11/8 e 11/4.

“O principal foi manter a calma a cada ponto. Colocar cinquenta bolas na mesa ou até mais”, disse o garoto em entrevista à CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa).

A competição também valia pela terceira e última etapa do TMB Platinum. Frederico já havia sido campeão na primeira, em julho, no Rio de Janeiro.

“Depois do TMB Platinum do Rio, mais uma vitória. Fico muito feliz por isso. Treinei muito depois daquilo”, afirmou o mesatenista, que treina em Americana, mas representa a equipe do Ituano.

O Brasileiro começou no último sábado. No domingo, Frederico tinha ajudado o Estado de São Paulo a ficar em segundo lugar no torneio por seleções.

No mesmo dia, a também americanense Sarah Martins, irmã de Frederico, fez parte da seleção paulista que faturou medalha de bronze na classe Juvenil. Na segunda, a jovem de 16 anos repetiu o resultado na disputa por clubes, com o Ituano.

Neste sábado, ela ainda vai competir na categoria Absoluto A, que reúne as principais atletas da modalidade. O evento se estende até domingo e fecha o calendário de 2021 da CBTM.