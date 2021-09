FPF vai elaborar protocolo para inclusão de torcedores na Bezinha

A FPF (Federação Paulista de Futebol) vai elaborar, em conjunto com os clubes. um protocolo para inclusão de torcedores na atual edição do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, a partir do dia 4 de outubro.

Ao LIBERAL, a entidade informou que tratará do assunto com as agremiações nos “próximos dias”, em reunião.

Torcida pode sonhar com retorno ao Décio Vitta ainda nesta temporada – Foto: Arquivo / O Liberal

“A Federação Paulista de Futebol irá se reunir com os clubes nos próximos dias para elaborar em conjunto a operacionalização do Protocolo de Retomada de Público, levando em consideração todas as orientações e diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, visando a retomada do público nos jogos a partir de 4 de outubro”, disse a federação, em nota.

Caso o protocolo possibilite, de fato, a retomada do público, a torcida poderá voltar aos estádios a partir das quartas de final da Bezinha, que começam no dia 6 de outubro.

Até 14 de outubro, apenas 30% das arquibancadas poderão receber a presença de espectadores, conforme o governador João Doria (PSDB) anunciou na última quinta-feira (23). A partir do dia 15, metade dos lugares poderá ser preenchido. E, a partir de 1º de novembro, a ocupação máxima será de 100%.

A Bezinha ainda está na primeira fase, que termina neste domingo, com a realização de todos os jogos da décima rodada. Já garantido nas oitavas de final, o Rio Branco enfrenta a Itapirense às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana. O Tigre lidera o Grupo 3 com 20 pontos e tem a quarta melhor campanha do torneio.

Reforço

Nesta sexta, a diretoria anunciou um reforço para a sequência da competição. Trata-se do atacante Marquinhos Trindade, de 21 anos, que estava no Bangu.

O jogador, que atua pelas beiradas, também já passou pela base de clubes como Ponte Preta e Rio Claro. Como não há mais possibilidade de inscrição para a primeira fase, ele só reforçará o time no mata-mata.

Marquinhos já participou de um coletivo nesta sexta, entre os reservas. Durante a atividade, os atacantes Rodney e Rodrigo Pelé ficaram sob os cuidados do departamento médico, com fadiga muscular.