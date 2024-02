FPF muda horário do dérbi entre União Barbarense e Rio Branco para as 15h

O dérbi entre União Barbarense e Rio Branco, marcado para a próxima quarta-feira (6), no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, mudou de horário. Inicialmente, a partida aconteceria às 19h30, mas, devido a uma portaria publicada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), mudou para as 15h do mesmo dia.

Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na atual edição do Campeonato Paulista Série A4, o União vem mandado seus jogos de meio de semana à noite. Inclusive, na última quarta-feira (28), a vitória por 1 a 0 diante do Penapolense foi em partida noturna. No entanto, o duelo começou com atraso, devido à inconsistência no sistema de iluminação e o fato foi relatado em súmula.

Na tarde desta quinta-feira (29), a entidade que comanda o futebol estadual divulgou uma portaria que determina que o estádio unionista receba apenas jogos diurnos, ou seja, durante o dia. O documento foi assinado por Fábio Moraes, diretor executivo do departamento de competições da FPF.

Foto: Reprodução/Federação Paulista de Futebol

“Que o ESTÁDIO ANTONIO LINS RIBEIRO GUIMARÃES, da cidade de SANTA BÁRBARA D’OESTE, está LIBERADO APENAS PARA JOGOS no período DIURNO organizados por esta Federação, devido aos problemas de iluminação apresentados no estádio, até que seja comprovada a resolução do problema“, diz a portaria.

Assim, o dérbi diante do Rio Branco e todas as partidas do União Barbarense marcadas para o período da noite, em Santa Bárbara, foram alteradas para as 15h. Procurado pela reportagem, o Leão da 13 informou, via assessoria de imprensa, que uma nova vistoria será marcada para que o estádio possa receber o jogo às 19h30.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.