FPF divulga datas e horários das quartas de final da Série A4

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na tarde desta segunda-feira (1º) as datas e horários dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista Série A4, que conta com a participação de Rio Branco e União Barbarense. Garantem o acesso à Série A3 as duas equipes que se classificarem para a final.

Tigre faz o primeiro jogo no estádio Décio Vitta, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Tigre avançou em sexto lugar e irá enfrentar o Taquaritinga, terceiro colocado, que é o mesmo adversário que o eliminou nas quartas do ano passado. O jogo de ida está marcado para este sábado (6), às 15h, em Americana. Já a decisão será no sábado seguinte, dia 13, no mesmo horário, em Taquaritinga.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por outro lado, o Leão da 13 se classificou na última posição, em oitavo, e terá pela frente a Francana, que foi líder da primeira fase. O jogo da ida também será no sábado (6), às 15h, em Santa Bárbara d’Oeste, enquanto a volta será no domingo, dia 14, às 10h30, em Franca. Esse será o último confronto da fase quartas de final.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Regulamento

Em caso de empate no placar agregado ao término dos dois jogos, se classifica a equipe de melhor campanha. Assim, Taquaritinga e Francana terão a vantagem do desempate em relação aos times da RPT (Região do Polo Têxtil). Os demais confrontos são Grêmio São-Carlense e Ska Brasil, assim como Barretos e XV de Jaú.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Durante o mata-mata, a tabela de classificação continuará sendo atualizada com os pontos em caso de vitória ou empate. Dessa forma, os duelos de semifinal serão definidos com base na pontuação geral, sendo que o time de melhor campanha enfrentará o de pior. Por fim, a equipe de segunda melhor campanha terá pela frente a segunda pior pontuação entre os classificados.