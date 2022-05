Fórmula 4 estreia neste sábado, em Mogi Guaçu, com equipe de Americana na pole

TMG Racing tem quatro pilotos na disputa, que tem a primeira etapa no no autódromo Velocitta

A categoria Fórmula 4 estreia oficialmente neste final de semana, com a realização de três corridas da etapa de Mogi Guaçu, no autódromo Velocitta. Serão as primeiras provas da história da nova categoria do automobilismo brasileiro, e a cidade de Americana, já presente na Stock Car, será representada pela equipe TMG Racing, com o quarteto de pilotos Aurélia Nobels, Lucas Staico, Lucca Zucchini e Nicholas Monteiro.

Fórmula 4 estreia neste final de semana e TMG Racing, de Americana, tem quatro pilotos na disputa – Foto: Divulgação

Os quatro vão competir a partir das 9 horas deste sábado, para a primeira corrida da etapa, e voltam para as pistas no mesmo dia, às 15h. No domingo, quando acontece a prova principal, a TMG largará na pole position, com Lucas Staico. Nicholas Monteiro, em 4º, Aurélia Nobbels, em 7º, e Lucca Zucchini, em 8º, completam a grid da equipe de Americana.

Ao todo, 16 pilotos disputam o título da F4, que, além da etapa deste final de semana, terá outras cinco ao longo da primeira temporada. TMG Racing, Full Time, Cavaleiro e KTF são as quatro equipes do torneio. E todas vão utilizar carros feitos especialmente para a Fórmula 4.

“São [carros] totalmente atuais e com um modelo lançado em 2022. O Brasil foi terceiro país a receber os carros para a Fórmula 4”, disse Thiago Meneghel, chefe da equipe TMG.

As demais etapas também vão ser realizadas em rodada tripla e poderão ser assistidas pelo YouTube, no canal F4 Brasileira, e também na TV fechada, na Bandsports. Ao final da temporada, um documentário sobre a categoria deve ser lançado na Netflix.