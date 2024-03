União Barbarense visita o Audax para manter sequência de vitórias

Leão da 13 venceu seus dois últimos jogos e entrou no G8 da Série A4 do Campeonato Paulista na última rodada

O União Barbarense inicia a nona rodada da Série A4 do Campeonato Paulista com o objetivo de alcançar sua terceira vitória consecutiva na competição. Neste sábado (2), às 16h, o Leão da 13 enfrenta o Osasco Audax, no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco.

A equipe de Santa Bárbara d’Oeste vive seu melhor momento na temporada. Sem perder há cinco partidas, vem de duas vitórias consecutivas, contra Nacional e Penapolense. Com 12 pontos, a equipe assumiu a 8ª posição na última rodada e agora faz parte do grupo que se classifica ao mata-mata.

União Barbarense vive grande momento e vem de duas vitórias seguidas – Foto: Bruno Zancan / UABFC

Para se manter no G8 basta um empate diante do Audax, que é o 9º colocado, com nove pontos. Em caso de nova vitória, o União pode saltar para o 5º lugar, com base nos outros resultados da rodada. Para isso, precisaria de tropeços de Rio Branco, Vocem e Taquaritinga.

Neste sábado, o técnico Lúcio Borges terá o retorno do zagueiro Vitor Felipe, que cumpriu suspensão na última partida. No entanto, o meio-campista Khawhan, que se recupera de um problema nas costelas, deve ficar de fora mais uma vez. A expectativa é que ele possa retornar ao time titular na partida seguinte, que será o dérbi contra o Rio Branco.

Pior ataque, melhor defesa

Apesar do momento de alta no campeonato, o União Barbarense ainda busca melhorar o setor ofensivo. Isso porque são apenas cinco gols marcados em oito jogos, resultando no pior ataque da competição. Por outro lado, a defesa é a melhor do certame, junto com a do Barretos, tendo sofrido apenas quatro tentos até aqui.

