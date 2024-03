Fora de casa, Rio Branco vence o Taquaritinga por 2 a 1 de virada

Tigre tomou um gol no primeiro tempo, buscou o empate logo em seguida e, pouco antes do fim da partida, marcou o segundo, garantindo a vitória

O Rio Branco venceu, por 2 a 1, o Taquaritinga no estádio Adail Nunes da Silva, conhecido como Taquarão, neste sábado (9), pela 11ª rodada do Paulistão A4 Sicredi 2024. Sob comando interino do coordenador das categorias de base, Raphael Pereira, que assumiu o time após demissão do técnico Valmir Israel, o Tigre marcou duas vezes em cobranças de pênaltis, chega a 17 pontos e avança para a 5ª colocação do torneio, posição que pode ser alterada pelos próximos jogos da rodada.

O primeiro tempo começou com o Taquaritinga melhor em campo, criando ao menos duas boas chances que pararam na mão do estreante Luan, atleta do time B do Rio Branco que entrou em campo para suprir o desfalque de goleiros após confusão generalizada no Dérbi contra o União, na quarta-feira (6). Na ocasião, 11 cartões vermelhos foram registrados na súmula.

A equipe da casa comandou o jogo até os 23 minutos da primeira etapa, quando o Rio Branco começou a ter boas oportunidades e passou a pressionar o time adversário e, no momento em que o Tigre estava melhor em campo, o Taquaritinga conseguiu uma boa jogada, iniciada na lateral direita aos 36 minutos. Fabinho cruzou para o camisa 7, Ádison, que bateu de primeira com força no canto direito do goleiro e estufou a rede.

Mesmo atrás no placar, o Rio Branco não se abateu e, pouco depois, Bismarck recebeu a bola na área, tentou avançar para o gol, mas foi atingido pelo goleiro e o árbitro marcou pênalti, que foi convertido por Gustavo Brandão, artilheiro do time com cinco gols, pouco antes do apito que encerrou a primeira etapa.

Já no segundo tempo, ambas as equipes criaram pouco e o jogo ficou mais truncado no meio de campo. Tanto o Rio Branco, quanto o Taquaritinga, tiveram poucas oportunidades de gol e os times começaram a mexer no elenco.

Raphael Pereira colocou, ao longo da segunda etapa, Vitinho e David Batista, que foram os responsáveis pelo desempate. Faltando poucos minutos para acabar a partida, Vitinho correu na lateral, entrou na grande área, foi tocado pelo zagueiro do Cat e o árbitro anotou mais um pênalti para o Rio Branco.

O artilheiro Gustavo Brandão chegou a se posicionar para cobrança, mas cedeu a batida para David Batista que, com força, converteu o segundo gol para o Tigre e garantiu a vitória.

Com o resultado, o Rio Branco alcança o time da casa, com 17 pontos, mas como tem uma vitória a mais, assume a 5ª colocação e o Taquaritinga cai para 6º. Ambos os clubes ainda podem ser ultrapassados até o término da rodada.

O Rio Branco volta à campo no próximo sábado (16), diante de sua torcida no Décio Vitta contra o Barretos, às 15h, e o Taquaritinga tem pela frente o União Barbarense, em Santa Bárbara, também no sábado, às 15h.