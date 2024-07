Fora de casa, Rio Branco perde para o Primavera por 3 a 2

Primavera levou a melhor na partida que valia a liderança do Grupo 4 - Foto: Bruno Cruz_@bcruz_fotografias

Jogando pela liderança do Grupo 4 da Copa Paulista, o Rio Branco enfrentou o Primavera na tarde deste sábado (20), em Indaiatuba, e apesar do bom jogo, voltou para casa com a derrota amarga pelo placar de 3 a 2.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Melhor em campo no primeiro tempo, o Tigre pressionou o Primavera com marcação alta no campo de ataque, mas não conseguiu abrir o placar e a etapa terminou em 0 a 0.

Já no segundo tempo, o Fantasma da Ituana conseguiu logo nos primeiros minutos abrir o placar em uma cobrança de escanteio. Henan subiu e levou a melhor no bate e rebate na área marcando o primeiro gol da partida.

Com a vantagem, o Primavera aproveitou os contra-ataques e conseguiu marcar mais duas vezes com Brown e Guilherme Cerqueira em duas bolas cruzadas na área.

Reação

Faltando poucos minutos para acabar a partida, o Rio Branco reagiu em busca do empate. Logo após o terceiro gol do Primavera, Matheus pegou a bola, entrou na área e sofreu pênalti, que foi convertido por Wagninho.

Já nos acréscimos, o Tigre marcou mais uma vez com Gui Marques, que recebeu na pequena área e empurrou para o fundo das redes.

O Rio Branco ainda queria jogo, mas o juiz apitou após 6 minutos de acréscimos e o placar final foi de 3 a 2 para o Primavera. Com o resultado, o Primavera se distancia na liderança do grupo e o Rio Branco termina a roda na segunda posição.