Fora de casa, Rio Branco perde do Red Bull Bragantino por 3 a 1

Jogando no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Rio Branco perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 1, na tarde deste sábado (3), em confronto válido pela 8ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista.

Red Bull Bragantino venceu o Rio Branco neste sábado – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

Com o resultado, o Tigre manteve seus 8 pontos e segue em terceiro lugar no Grupo 4, ainda sem ter garantido uma vaga na próxima fase da competição. No entanto, uma vitória na próxima rodada, contra o São Bento, define a classificação. A partida será no estádio Décio Vitta, em Americana, no sábado (10).

Já o Red Bull Bragantino somou sua primeira vitária, mas permanece em último lugar na chave, agora com 5 pontos conquistados.

No primeiro tempo do duelo deste sábado, os visitantes começaram um pouco melhor, mas duas equipes trocaram ações ofensivas nos primeiros minutos. Tanto que o Tigre abriu o marcador aos 20 minutos, com Marcus Uberaba, e viu o rival chegar à igualdade pouco depois, aos 24, com Kauan Martins.

Na parte final da etapa o time da casa melhorou e dominou as ações ofensivas, obrigando o goleiro Sandro, do Rio Branco, a fazer duas duas defesas importantes.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino seguiu dominando a maioria das ações desde o início e conseguiu a virada com o colombiano Caicedo, aos 22 minutos.

Pouco depois, aos 30 minutos, veio o terceiro tento, com Gabriel Amaral aproveitando rebote dentro da área, dando números finais ao confronto em Bragança.