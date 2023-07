Fora de casa, Rio Branco é derrotado pelo Jabaquara e se complica

Com dois gols de Iguinho, time do litoral venceu por 2 a 0; Tigre segue sem vencer na segunda fase

O Rio Branco segue sem vencer na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde desta quarta-feira (5), o Tigre foi derrotado pelo Jabaquara por 2 a 0, em jogo realizado no Estádio Espanha, em Santos. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 12.

Os dois gols da partida foram marcados pelo meia-atacante Iguinho, no segundo tempo. Na primeira etapa, a pressão inicial foi da equipe da casa, que levou perigo em finalização de Iguinho.

Tigre teve sua primeira derrota na segunda fase da Bezinha 2023 – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

No entanto, com o decorrer do jogo o Tigre conseguiu crescer na partida e levou perigo em finalizações de Willians Bahia, Jair e Cauari – os dois últimos pararam em defesas do goleiro Gabriel Gallo.

Já no segundo tempo, a equipe de Americana voltou melhor e tomou as rédeas da partida, criando chances com Cauari e Léo. Apesar disso, não conseguiu aproveitar as oportunidades. Aos 10 minutos, o Rio Branco vacilou na saída de bola e viu Iguinho abrir o placar após cruzamento vindo da esquerda.

Mais tarde, aos 33, o Jabuca recuperou a bola em seu campo de ataque e, quase em um replay, Iguinho voltou a balançar as redes, após novo passe do lado esquerdo. Durante a segunda etapa, o técnico Valmir Israel realizou mudanças na equipe, mas não surtiram efeito e a partida terminou em 2 a 0.

Com este resultado, o Rio Branco permanece com um ponto e deve terminar a rodada na lanterna do grupo, enquanto o Jabaquara vai a 3 e pode assumir a segunda colocação da chave. As equipes aguardam o fim do duelo entre Grêmio São-Carlense e Fernandópolis, que teve início às 16h.

O Tigre volta a campo já neste sábado (8), para enfrentar o Fernandópolis, fora de casa, às 15h. Por outro lado, o Jabaquara terá pela frente o Grêmio São-Carlense, no mesmo dia, às 16h. A partida será em São Carlos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.