Fisiculturista de Americana pede ajuda para participar do Brasileiro da modalidade

A fisiculturista Patrícia Renata Vicentin Combinato, de 42 anos, de Americana, abriu nesta semana uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para poder participar do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, no final do mês de julho, em Vitória, no Espírito Santo.

Patrícia Renata Vicentin Combinato – Foto: Reprodução / Instagram

No último final de semana, ela venceu o Campeonato Paulista e ficou em segundo lugar no Campeonato de Estreantes, na categoria Woman Physique. Ambas as disputa foram válidas pela IFBB (International Federation of Fitness and Bodybuilding) Brasil e realizadas em São Paulo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após a disputa estadual, Patrícia conseguiu vaga no Brasileiro da modalidade, que acontece de 28 a 31 de julho, na capital capixaba.

No entanto, a atleta, que é moradora do bairro Antonio Zanaga, precisa arrecadar a quantia de R$ 1 mil para ajudar nos custos da viagem, o que motivou a abertura de uma vaquinha virtual, que pode ser acessada através do link https://www.vakinha.com.br/2897468.