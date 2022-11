Final do Gigantão tem título do Zanaga e briga generalizada pós-jogo

Campeões venceram o Cidade Jardim nos pênaltis após empate em 2 a 2, no estádio Décio Vitta

Conquista foi inédita para o Zanaga - Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

O futebol amador de Americana tem um novo campeão. Após empate em 2 a 2 com o Cidade Jardim e vitória nos pênaltis, o Zanaga conquistou pela primeira vez o título do campeonato municipal, que neste ano se chama Gigantão. A final da primeira divisão levou uma multidão para o estádio Décio Vitta, neste sábado. Apesar da festa durante a partida, o pós-jogo foi marcado por uma briga generalizada.

Torcedores que estavam na arquibancada invadiram o campo, onde houve troca de agressões. Um homem, inclusive, quebrou o troféu dos vice-campeões. Em determinado momento, a Gama (Guarda Municipal de Americana) também entrou no gramado, e os ânimos se apaziguaram.

Com a bola rolando, o Cidade Jardim abriu o placar aos 6 minutos, com Lucas Duni. Ele desarmou o goleiro adversário, que não conseguiu dominar um recuo do companheiro, e empurrou para o gol: 1 a 0.

O Zanaga deixou tudo igual só no segundo tempo, aos 12 minutos, com Bruno Sá, que acertou um arremate de longe, no canto.

No entanto, Lucas Duni colocou o Cidade Jardim novamente à frente, com um chute colocado após um bate e rebate na entrada da área: 2 a 1, aos 25 minutos. O empate veio aos 35 minutos, quando Jobinho aproveitou um cruzamento e cabeceou no chão, sem chances de defesa.

Com o jogo empatado, a taça precisou ser decidida nos pênaltis. O Zanaga acertou quatro cobranças, contra três do Cidade Jardim, e garantiu a conquista.

Público

Segundo a prefeitura, 3 mil pessoas acompanharam o jogo. A entrada para a partida custou 1 kg de alimento não perecível. Conforme levantamento parcial divulgado pelo Executivo, pelo menos uma tonelada de mantimentos foi arrecadada e será doada ao Fundo Social de Solidariedade e para entidades beneficentes de Americana.

O Gigantão 2022 começou no dia 10 de setembro e reuniu 19 times na primeira divisão e 26 na segunda.