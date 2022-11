Fifa confirma barbarense Raphael Claus no comando do jogo entre Inglaterra e Irã

Raphael Claus em ação pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Estadão Conteúdo

A Fifa confirmou que o duelo entre Inglaterra e Irã, marcado para a próxima segunda-feira (21), válido pelo Grupo B da Copa do Mundo do Catar, terá trio de arbitragem brasileiro. O barbarense Raphael Claus será o juiz do confronto, agendado para as 10 horas, e contará com auxílio de seus compatriotas Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon.

O VAR ficará nas mãos do peruano Kevin Ortega. A entidade máxima do futebol não convocou nenhum brasileiro para atuar como árbitro de vídeo.

Além de Claus, Wilton Pereira Sampaio será outro representante brasileiro no quadro de árbitros da Copa do Mundo do Catar. Ele apitará o jogo Senegal e Holanda, também na próxima segunda-feira, às 13 horas.

A partida, válida pelo Grupo A, contará com dois assistentes brasileiros: Bruno Boschilia e Bruno Pires. O VAR, no entanto, é responsabilidade do uruguaio Andres Matias Matonte Cabrera.

Aos 43 anos, Claus terá a responsabilidade de comandar o apito na estreia de Inglaterra e Irã. O jogo, porém, não é o primeiro importante à nível de seleção que o árbitro apitará na atual temporada.

Nas Eliminatórias, ele apitou Equador 1×1 Argentina, além de Argentina 1×0 Colômbia. No duelo entre equatorianos e argentinos, contou com ajuda do VAR para marcar um pênalti de Tagliafico, que usou a mão para impedir um chute a gol. Já Wilton apitou jogos de menor apelo, como Venezuela 0x1 Colômbia e Peru 1×1 Equador.