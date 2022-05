Fifa confirma barbarense Raphael Claus na Copa do Mundo

Árbitro nascido em Santa Bárbara d'Oeste será um dos profissionais do apito no Mundial de seleções no Catar

O barbarense Raphael Claus será um dos árbitros da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro deste ano. A confirmação da Fifa (Federação Internacional de Futebol) veio nesta quinta-feira (19). Além dele, outro brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, também foi escalado para o Mundial. Será a primeira vez desde 1950 que o País terá dois árbitros em uma mesma edição do torneio.

Raphael Claus em ação pelo Campeonato Brasileiro – Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Estadão Conteúdo

Raphael Claus, de 42 anos, era cotado para estar no Catar desde a última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia. Ele foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Paulista em 2011, 2016, 2019 e 2020, torneio no qual chegou a 100 partidas no ano passado. Também recebeu premiação individual como principal profissional do Campeonato Brasileiro nas edições de 2016, 2017 e 2018.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A arbitragem brasileira na próxima Copa do Mundo terá ainda cinco auxiliares, incluindo uma mulher pela primeira vez, Neuza Inês Back. Junto dela estarão Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon. Não haverá representantes do Brasil na operação do VAR, o árbitro de vídeo.

Confira a relação dos árbitros convocados pela Fifa para a Copa do Mundo

Abdulrahman Al Jassim – Catar

Ivan Barton – Eslovênia

Chris Beath – Austrália

Raphael Claus – Brasil

Matthew Conger – Nova Zelância

Ismail Elfath – EUA

Mario Escobar – Guatemala

Alireza Faghani – Irã

Stephanie Frappart – França

Bakary Gassama – Gambia

Mustapha Ghorbal – Argélia

Victor Gomes – África Do Sul

Istvan Kovacs – Romênia

Ning Ma – China

Danny Makkelie – Holanda

Szymon Marciniak – Polônia

Said Martinez – Honduras

Antonio Mateu – Espanha

Andres Matias Matonte Cabrera – Uruguai

Abdulla Mohammed Mohammed – Emirados Árabes Unidos

Salima Mukansanga – Ruanda

Maguette Ndiaye – Senegal

Michael Oliver – Inglaterra

Daniele Orsato – Itália

Kevin Ortega – Peru

Cesar Ramos – México

Fernando Rapallini – Argentina

Wilton Sampaio – Brasil

Daniel Siebert – Alemanha

Janny Sikazwe – Zambia

Anthony Taylor – Inglaterra

Facundo Tello – Argentina

Clement Turpin – França

Jesus Valenzuela – Venezuela

Slavko Vincic – Eslovênia

Yoshimi Yamashita – Japão