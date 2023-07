Fernandópolis é suspenso da Bezinha por suspeita de manipulação de resultados

Decisão do TJD-SP é preventiva e tem efeito imediato; presidente do clube afirma que irá recorrer para tentar seguir na competição estadual

O Fernandópolis Futebol Clube foi suspenso preventivamente do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, por suspeita de manipulação de resultados. A decisão foi tomada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo e confirmada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) ao LIBERAL nesta segunda-feira (17).

Com a punição, o Fefecê está suspenso da competição e não poderá mais entrar em campo nesta Bezinha até segunda ordem. Com isso, os dois jogos que restam para a equipe na segunda fase, contra Grêmio São-Carlense e Jabaquara, serão vencidos pelos adversários por W.O, com placar de 3 a 0. No sábado (18), a equipe foi goleada pelo Rio Branco por 4 a 1, no estádio Décio Vitta, pelo Grupo 12.

Fernandópolis enfrentou o Rio Branco no último domingo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Apesar de confirmar a suspensão, a FPF não informou se a suspeita de manipulação envolve gols ou cartões, por exemplo. No entanto, 18 minutos antes do início da partida contra o Rio Branco, o Fernandópolis alterou a relação de atletas, incluindo a troca de quatro jogadores na equipe titular. O fato foi relatado em súmula.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Procurado pela reportagem, o presidente do Fernandópolis, Jerri Messias Falcão, afirmou que o clube foi pego de surpresa ao tomar conhecimento da investigação conduzida pelo TJD e que os jogadores investigados foram afastados por esse motivo. Agora, Jerri tentará recorrer da decisão.

“Eu também fui pego de surpresa. A gente já afastou os jogadores no jogo do Rio Branco e estou tentando uma liminar junto ao TJD para suspender, para poder disputar essas duas partidas e deixar correr as investigações, que se apure os fatos”, disse ao LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No despacho enviado ao clube, informando a suspensão preventiva, foram citados onze atletas – informação confirmada pelo presidente.

Como isso afeta o Rio Branco?

Por já ter enfrentado o Fernandópolis duas vezes na segunda fase, o Rio Branco não receberá pontos por W.O e permanecerá com sete pontos e dois jogos a serem disputados. No entanto, as equipes que ainda jogariam contra o Fernandópolis mais uma vez receberão uma vitória de 3 a 0.

Portanto, caso a suspensão preventiva se torne definitiva, o Jabaquara chegaria a 7 pontos, enquanto o São-Carlense iria para 11. Desta forma, o confronto desta quarta-feira (19), entre Rio Branco e Jabaquara, passaria a valer a segunda posição do grupo.

Este seria o último jogo da equipe de Santos na segunda fase, já que enfrentaria o Fernandópolis na rodada final. Assim, uma vitória riobranquense garantiria a classificação do Tigre para a terceira fase entre os dois melhores do grupo, enquanto o Jabaquara brigaria por uma vaga entre os quatro melhores terceiros colocados.

Em caso de empate, o Rio Branco ainda estaria à frente pelo saldo de gols, mas na última rodada, contra o São-Carlense, não poderia perder por dois gols de diferença, para não ser ultrapassado pelo Jabaquara no saldo de gols. Uma derrota obrigaria o Tigre a vencer na última rodada para passar entre os dois primeiros.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

Colaborou Gustavo Tomazeli.