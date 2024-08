Líder da Stock Car, Felipe Massa crava permanência na equipe americanense TMG Racing para 2025

O piloto Felipe Massa, vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008 e que atualmente corre na Stock Car pela equipe TMG, de Americana, avalia a experiência na equipe como positiva. Em entrevista ao LIBERAL, ele falou sobre o tempo com o time de Thiago Meneghel e cravou que seguirá na equipe para 2025.

Felipe Massa celebra temporada com a TMG Racing, equipe de Americana – Foto: TMG Racing/Divulgação

Massa começou a competir pela TMG no ano passado, quando terminou a temporada da Stock Car na décima posição. Neste ano, o ex-Fórmula 1 lidera a classificação de pilotos até o momento e tem tido papel crucial para que o time sediado em Americana esteja na primeira posição da classificação de equipes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de Massa, que tem 549 pontos, a TMG conta com Rafael Suzuki, que é o sexto colocado com 491 pontos. A evolução de um ano para o outro é de ambas as partes, de acordo com o piloto, que fala em prazer ao trabalhar com o time.

“A experiência tem sido muito positiva. Se olhar como a gente começou há um ano e meio e como estamos agora, a evolução que teve a equipe no trabalho e no desenvolvimento, o quanto que a gente evoluiu e melhorou, tanto do meu lado quanto da equipe, do carro, até porque ninguém ganha sozinho. Essa está sendo, sem dúvida, uma experiência muito bacana e um grande prazer”, disse.

Relação com a equipe

Felipe Massa conta que o trabalho fora das pistas costuma ser híbrido, com reuniões presenciais e online, mas, sempre que possível, vem a Americana para acompanhar o trabalho da equipe na sede. Um dos membros da TMG é André Gayola Junqueira, o Decão, jovem americanense com autismo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em abril deste ano, Massa ficou em segundo lugar na corrida de sprint da terceira etapa da Stock Car e, após uma promessa, deu o troféu de presente para Decão. Na ocasião, o vídeo viralizou nas redes sociais.

“A relação com todas as pessoas da equipe é muito próxima e amigável, além do nível profissional, com todos os mecânicos, engenheiros, o próprio Thiago. E o Decão faz parte da equipe. Ele não vai a todas as corridas, mas vai tanto ao Velocitta quanto a Interlagos.”

“É um apaixonado pelo automobilismo, é uma pessoa que a gente tem sempre o maior carinho em tê-lo entre nós. Quando eu consegui aquele pódio e entreguei o troféu para ele, foi logicamente muito gratificante ver a alegria dele em receber aquilo e eu tenho certeza que está bem guardado na casa dele”, completou.

Próxima temporada

Por fim, Massa garante que permanecerá correndo pela equipe americanense no próximo ano. “A parceria nossa com certeza vai se estender para o ano que vem e, para mim, é muito legal continuar o trabalho com a TMG”, afirmou o piloto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Além do que o resultado está trazendo, a vontade é sempre de continuar e evoluir ainda mais para fazer a TMG virar, sem dúvida, a melhor equipe da Stock Car. É um trabalho difícil e intenso de todo mundo, mas potencial e talento, sem dúvida, a TMG tem”, finalizou Massa.

*Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves