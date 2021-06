Felipe Bardi vence o Meeting de Braga nos 100 m rasos, em Portugal

Americanense foi campeão em evento que faz parte do Programa de Preparação Olímpica promovido pela CBAt

O velocista americanense Felipe Bardi conquistou neste domingo (20) o título do Meeting de Braga, em Portugal. Ele venceu nos 100 metros rasos, com o tempo de 10s42.

A competição faz parte do PPO (Programa de Preparação Olímpica) realizado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) em parceria com o COB (Comitê Olímpico do Brasil). Segunda a confederação, o evento aconteceu sob chuva, vento e numa temperatura de 15ºC.

Velocista do Sesi São Paulo está concentrado com a seleção na Europa – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Bardi faturou o título com uma diferença de 19 centésimos para o segundo colocado Dorian Keletela, do Congo. Os brasileiros Jorge Vides e Derick Souza também haviam se classificado para a final, mas não competiram por causa do clima.

Representante da equipe Sesi São Paulo, Bardi está concentrado com outros atletas da seleção brasileira em Portugal, que serve como “escala” para as Olimpíadas de Tóquio.

O americanense de 22 anos, no entanto, ainda aguarda a confirmação de sua vaga nos Jogos. O ranking mundial olímpico, que define os classificados para o evento, fecha apenas no próximo dia 29.