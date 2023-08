Com a presença do americanense Felipe Bardi, o Brasil se classificou nesta sexta-feira para a final do revezamento 4×100 m do Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria. A equipe terminou a prova em quarto, com o tempo de 38s19, garantindo vaga na decisão, que será neste sábado.

Bardi está na equipe do revezamento 4×100 m rasos do Brasil – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Os três primeiros de cada uma das duas semifinais se classificaram, assim como os dois melhores tempos que ficaram fora do top-3, caso do time brasileiro. Ao lado de Bardi, atleta do Sesi-SP, competiram os velocistas Erik Cardoso, também do Sesi, Paulo André Camilo (Caes) e Rodrigo do Nascimento (Pinheiros).

O país vencedor da semifinal foi a atual campeã olímpica Itália, que finalizou a prova em 37s65, seguido pela África do Sul (37s72) e Grã-Bretanha (38s01). Ainda participaram Canadá, Nigéria, Polônia e Suíça. Atual campeão mundial do revezamento 4×100, o Canadá ficou em sexto lugar e não conseguiu a classificação para a final.

“Nosso objetivo era chegar na final e isso foi atingido. Agora vamos sentar, conversar, ver o que a gente errou e o que podemos melhorar para conseguir a medalha”, disse Bardi, em entrevista ao SporTV. A decisão será neste sábado, às 16h40, no horário de Brasília.

