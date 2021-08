Felipe Bardi fica em 5º na primeira rodada e é eliminado dos 100 m rasos

O velocista americanense Felipe Bardi não conseguiu avançar às semifinais na prova dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021, no Japão.

Felipe Bardi não avançou às semifinais nos 100 m rasos – Foto: Wander Roberto / COB

Em disputa na manhã deste sábado (31), ele participou da segunda das sete baterias e ficou na quinta colocação, com o tempo de 10s26.

Felipe se disse feliz com a participação na Olimpíada e afirmou que acredita ter errado na largada. “Eu queria correr a minha melhor marca pessoal. Cheguei bem, treinei bem. O ano inteiro eu corri diversas vezes abaixo de 10s20, de 10s15, mas eu tive um pequeno problema na saída. Eu saí mal e isso eu preciso consertar nos treinos”, disse ao site do COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Ele ainda destacou que, após a Olimpíada, o objetivo será focar nas competições do próximo ano.

O atleta de Americana ainda disputa o revezamento 4×100 metros rasos, juntamente com Paulo André Camilo de Oliveira, Rodrigo Nascimento e Derick de Souza. As eliminatórias têm início no dia 4, próxima quarta-feira.