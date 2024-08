Felipe Bardi faz 10s, quebra recorde do Paulista e garante índice para Mundial de Atletismo

Americanense voltou a competir após os Jogos Olímpicos de Paris, disputados no início do mês

O velocista americanense Felipe Bardi se sagrou campeão dos 100 m rasos do 100º Campeonato Paulista de Atletismo Adulto, disputado nesta sexta-feira (23), no COTP (Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa), em São Paulo. O atleta finalizou a prova em 10s, resultado que garantiu o recorde da competição e índice para o Mundial de Atletismo, que será em setembro do ano que vem, no Japão.

Além de Bardi, o pódio contou com o piracicabano Erik Cardoso, companheiro do americanense no Sesi-SP, que terminou em 10s14. O terceiro lugar foi de Lucas Nunes Rocha, que treina no COTP e terminou a prova em 10s50.

Felipe Bardi após correr os 100 m rasos em 10s – Foto: Matias Santana/FPA

“Estou muito feliz por tudo que temos feito neste ano. Foi muito importante este resultado, já assegurando a vaga para o Mundial do ano que vem. Estou contente por encerrar com esse resultado, que confesso não esperava. Vou seguir trabalhando para que em 2025 venham grandes conquistas com novas marcas”, disse Bardi após a prova.

Na fase qualificatória, Bardi já havia se destacado com 10s01. O americanense é detentor do recorde brasileiro dos 100 m, com tempo de 9s96, conquistado no ano passado. Além disso, a marca deu ao velocista o posto de recordista Sul-Americano.

No início deste mês, Bardi disputou os 100 m e o revezamento 4×100 m nos Jogos Olímpicos de Paris. Entretanto, ficou na fase qualificatória em ambas as provas, terminando em 10s18 e 38s73, respectivamente.

Mundial

Com o índice já garantido, Bardi garante mais tempo para se preparar para o Mundial de 2025, precisando garantir a marca classificatória apenas no revezamento 4×100 m. A prova coletiva conta com nomes como Erik Cardoso e Paulo André Camilo, do Caes (Centro de Atletismo do Espírito Santo).

Na última edição do Mundial de Atletismo, realizada em Budapeste, na Hungria, em agosto de 2023, o americanense esteve nas duas provas. Na individual, correu para 10s25 nas qualificatórias e acabou sendo eliminado. Por outro lado, o revezamento se classificou à final, mas a equipe foi desclassificada por um erro na passagem do bastão.

