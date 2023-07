Felipe Bardi e Vitor Miranda são convocados para Sul-Americano de atletismo

Os americanenses Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda foram convocados para a disputa do Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo, que será disputado de 28 a 30 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. A dupla está em uma lista de 84 atletas divulgada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) nesta terça-feira (11).

Foram chamados para representar o país na competição 42 atletas no masculino e 42 no feminino. De acordo com a CBAt, a convocação foi feita com base nos resultados obtidos no Troféu Brasil Interclubes e no Ranking Brasileiro Adulto, referente ao período de 1 de janeiro a 9 de julho deste ano.

Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda foram convocados para o Sul-Americano – Foto: Carol Coelho / CBAt

Felipe Bardi, do Sesi-SP, foi convocado para a disputa do revezamento 4×100 m. No Troféu Brasil, disputado no último fim de semana, o velocista foi medalha de bronze nos 100 m rasos ao terminar a final em 10s20. Seu principal destaque foi na semifinal, quando correu a prova em 9s97, o que quebraria o recorde nacional, de 10s. No entanto, o vento estava acima do permitido e a marca não foi homologada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estou muito feliz por representar o Brasil, é sempre uma honra participar do Sul-Americano, nas últimas edições participamos de todos, desde 2017”, disse ao LIBERAL. Ele ainda comemorou a convocação de seu companheiro de equipe, Erik Cardoso, e de Vitor Hugo.

“Muito feliz também por toda a equipe, o Erik, parceiro, representando o Brasil nos 100 m e 4×100 m. E o Vitor, também, meu conterrâneo, meu irmão também, está convocado. Vai ser uma competição super legal e as melhores expectativas”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Vitor Hugo, por sua vez, compete pela equipe Orcampi, de Campinas, no revezamento 4×400 m masculino e 4×400 m misto. O americanense conquistou três medalhas no Troféu Brasil, sendo um ouro no revezamento misto e um bronze no masculino, além de um bronze individual nos 400 m rasos.

“Fiquei muito feliz pela convocação nos dois revezamentos. Queria ter conseguido a vaga no individual, mas fiquei muito contente por conquistar essa vaga”, comemorou.