Felipe Bardi e Vitor Miranda disputam Troféu Adhemar Ferreira da Silva

Os atletas americanenses Felipe Bardi e Vitor Hugo Miranda participarão, nesta sexta-feira, do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, em Bragança Paulista. A competição é organizada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), em parceria com a CBDU (Confederação Brasileira de Desporto Universitário).

Felipe Bardi e Vitor Hugo competem nesta sexta-feira – Foto: Carol Coelho – CBAt

Bardi, que compete pelo Sesi-SP, participará da prova eliminatória dos 100 metros rasos, que tem previsão de disputa para as 9h20 de sexta-feira. Por sua vez, Vitor Hugo, da equipe Orcampi, de Campinas, competirá às 11h nos 400 metros rasos.

Ao LIBERAL, Bardi disse que está bempara a disputa e que a expectativa por resultados é grande. “Graças a Deus, estou muito bem, pronto para fazer uma excelente prova. Vamos ver o que Deus nos reservou para amanhã”, comentou.

Por sua vez, Vitor também acredita em boas conquistas na competição em Bragança. “Estou com uma boa expectativa para essa prova”, disse.

Caso se classifiquem, os dois competidores farão outras provas ao longo do dia. Depois da disputa desta sexta e sábado, a dupla mira sua atenções no Torneio Internacional, que será realizado no mesmo local, mas com a presença de atletas convidados com base no ranking nacional e também competidores estrangeiros.