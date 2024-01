Felipe Bardi é convocado para Sul-Americano Indoor de Atletismo

O velocista americanense Felipe Bardi foi convocado para a disputa do Sul-Americano Indoor de Atletismo com a seleção brasileira. A lista foi divulgada na manhã desta quinta-feira (11), pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). O torneio acontecerá entre os dias 27 e 28 deste mês, em Cochabamba, na Bolívia.

O velocista americanense Felipe Bardi – Foto: Wagner Carmo/CBAt

No atletismo indoor, algumas provas são diferentes do outdoor, ao ar livre, em que Bardi costuma competir. As pistas abertas possuem 400 m, enquanto as fechadas são reduzidas pela metade. Por isso, Bardi foi convocado para disputar a prova dos 60 m, que equivalem aos 100 m do outdoor.

O Brasil foi campeão do Sul-Americano Indoor nas últimas duas edições do torneio, em 2020 e 2022. Para a competição deste ano, a CBAt chamou dois atletas por prova, com base no ranking sul-americano que contempla as duas modalidades, tanto indoor quanto outdoor.

Assim como Bardi, a prova de 60 m contará com Erik Cardoso, companheiro de equipe do americanense no Sesi. A dupla tem índice olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, com tempos de 9s96 e 9s97, respectivamente.

Para não irem à Olimpíada, é necessário que três atletas tenham marcas melhores até o dia 30 de junho. O tempo de Felipe Bardi foi alcançado em setembro, quando o velocista se tornou o mais rápido da história do País.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso