Felipe Bardi é convocado para os Jogos Pan-Americanos

O americanense Felipe Bardi foi convocado para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, por Wlamir Motta Campos, presidente da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Bardi representará o País nos 100 metros rasos, prova em que é o mais rápido do Brasil, e também no revezamento 4×100 metros.

Ao todo, foram 67 atletas convocados, sendo 36 mulheres e 31 homens. A lista levou em conta os resultados conqusitados até a última segunda-feira. No dia 9 deste mês, o atleta se tornou o homem mais rápido da história do País ao terminar a prova dos 100 metros com o tempo de 9s96. Com isso, ele quebrou o recorde de seu companheiro de equipe e seleção, Erik Cardoso, que até então tinha obtido a marca de 9s97.

Para o revezamento 4×100 metros foram convocados Erik Cardoso que, assim como Bardi, compete pelo Sesi-SP; Paulo André Camilo, do Caes (Clube de Atletismo do Espírito Santo); Rodrigo do Nascimento e Jorge Vides, ambos do Pinheiros; assim como Renan Gallina, do Maringá. Essa foi a formação do Brasil que disputou o Mundial de Atletismo, no fim de agosto.

Antes de quebrar o recorde dos 100 metros, o velocista já havia conseguido correr abaixo dos 10 segundos, quando essa ainda era a melhor marca. Em julho, finalizou a prova em 9s97 no Troféu Brasil, em Cuiabá. No entanto, o vento favorável de 2.1 metros por segundo adiou a homologação do feito.

O velocista é o quarto representante americanense nos Jogos Pan-Americanos. Antes, haviam sido convocadas as jogadoras de basquete Débora Costa e Leila Zabani, assim como o nadador Murilo Sartori. A competição será disputada entre os dias 25 de outubro e 5 de novembro. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves