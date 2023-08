Felipe Bardi é convocado para o Campeonato Mundial de Atletismo

O americanense Felipe Bardi foi convocado para o Campeonato Mundial de Atletismo, que será disputado em Budapeste, na Hungria, entre os dias 19 e 27 deste mês. A confirmação foi feita nesta sexta-feira (4), com a convocação de 46 atletas pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para defender o País.

Bardi, que é atleta do Sesi-SP, foi convocado para a disputa dos 100 m rasos e do revezamento 4×100 m. Na prova em equipe, foram chamados o companheiro de equipe do americanense, Erik Cardoso; Paulo André Camilo, do Caes; Jorge Vides e Rodrigo do Nascimento, do Pinheiros; além de Renan Gallina, do Maringá.

Convocação foi confirmada pela CBAt nesta sexta-feira – Foto: Carol Coelho / CBAt

Com a participação de Felipe Bardi, o revezamento brasileiro conquistou a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, no fim de julho. A equipe finalizou a prova em um tempo de 38s70, cerca de meio segundo à frente do Paraguai, que ficou em segundo lugar.

Ao todo, serão 24 atletas no feminino e 22 no masculino. De acordo com a entidade que comanda o atletismo no Brasil, os critérios adotados para a convocação foram os índices dos atletas, a qualificação pelo ranking de pontos e os campeões sul-americanos. Neste caso, a convocação seria feita desde que não houvesse um resultado melhor no ranking continental.

