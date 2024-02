Após recorde no Sul-Americano, Felipe Bardi é convocado para Mundial de Atletismo Indoor

Felipe Bardi tem o melhor tempo do Brasil na história dos 100 m rasos - Foto: Wagner Carmo / CBAt

Americana terá um representante no Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que será disputado em Glasgow, na Escócia. Na tarde desta quinta-feira (22), Felipe Bardi foi convocado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para a competição, marcada para acontecer entre os dias 1º e 3 de março.

No fim de janeiro, o velocista americanense conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde do Sul-Americano Indoor. Na ocasião, correndo em Cochabamba, na Bolívia, Bardi fez 6s58 e estabeleceu o melhor tempo da história da competição nos 60m rasos. O tempo conquistado foi o suficiente para garantir o índice necessário para disputar o Mundial.

Na modalidade indoor do atletismo, as pistas são reduzidas e as provas são acontecem em locais fechados. Assim, a disputa dos 60m é equivalente aos 100m do outdoor, que é a modalidade ao ar livre do esporte. Assim como Felipe Bardi, Erik Cardoso está na convocação que irá representar o País na prova.

Mais rápidos do Brasil

Bardi e Erick, ambos atletas do Sesi-SP, foram os primeiros brasileiros a correr abaixo de 10 segundos nos 100m e são os principais nomes da seleção na prova. A delegação brasileira, que terá como chefe a campeã olímpica no salto em distância Maurren Maggi, contará com 20 atletas.

Ao todo, são 11 mulheres e nove homens, incluindo o atual campeão mundial de arremesso em peso, Darlan Romani. Outras modalidades com representantes brasileiros no Mundial Indoor são salto triplo, 60m com barreiras, 400m rasos, 800m rasos, 1500m rasos, assim como o salto em distância.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle