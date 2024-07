Felipe Bardi é convocado para duas provas nos Jogos Olímpicos

Velocista Felipe Bardi participará pela segunda vez da disputa por uma medalha nas Olimpíadas - Foto: Wagner Carmo_CBAt

A CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) convocou, na tarde desta segunda-feira (8), o velocista americanense Felipe Bardi para estar na delegação brasileira que disputará os Jogos Olímpicos de Paris, na França, entre final de julho e início de agosto deste ano. Ele participará de duas provas da modalidade: a dos 100 metros rasos e a do 4×100 metros rasos.

Essa será a segunda vez que o atleta de 25 anos, que compete pelo Sesi, participará das Olimpíadas. Em 2021, em Tóquio, no Japão, Bardi integrou a equipe do 4×100 m rasos, que encerrou a sua participação com a quinta posição na bateria classificatória para as finais. Ainda na mesma edição dos jogos, o americanense foi o quinto na sua prova classificatória dos 100 m rasos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dessa vez, porém, o velocista chegará para os jogos com o recorde histórico brasileiro e o recorde sul-americano nos 100 m rasos, com o tempo de 9s96, conquistado em setembro do ano passado no Troféu Bandeirantes de Atletismo, em São Bernardo do Campo.

Além disso, o quarteto do revezamento — junto com Erik Cardoso, Rodrigo do Nascimento e Renan Gallina — levou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023. Os brasileiros conseguiram a marca de 38s67 e superaram a equipe de Cuba.

“A gente está aí na preparação final. Estou treinando forte em Santo André, no Sesi, tudo direitinho. Estou bem de saúde, graças a Deus. Consegui me recuperar da lesão que tive nos Estados Unidos. A gente tem praticamente 30 dias de treino, é só lapidar e fazer a preparação mental para os jogos”, comentou Bardi, em entrevista ao LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na convocação desta segunda, além de Bardi, também foram chamados para os 100 m rasos masculino Erik Cardoso, do Sesi (SP); e Paulo André Camilo de Oliveira, o PA, do Caes (Clube de Atletismo do Espírito Santo).

Já no 4×100 m, serão companheiros do americanense Erik Cardoso, Paulo André Camilo de Oliveira, Gabriel Garcia, do Pinheiros (SP), e Renan Gallina, da Associação de Atletismo de Maringá (PR).

Região terá outros representantes em Paris

O velocista é o terceiro nome da RPT (Região do Polo Têxtil) confirmado nas Olimpíadas de Paris. Em maio deste ano, o nadador americanense Murilo Sartori, do Flamengo (RJ), foi convocado para o revezamento 4×200 m livre.

Ele venceu a prova nacional dos 200 m livre com o tempo de 1min46s98 e, embora não tenha conseguido índice para disputar esta prova, se manteve entre os melhores no ranking da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) em competições de 200 m, por isso foi chamado para o revezamento.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Por sua vez, o atirador Alexandre Galgani, que é de Americana mas mora em Sumaré, se classificou no tiro paralímpico, após um ouro e uma prata no Parapan de Santiago, no ano passado.