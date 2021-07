Felipe Bardi: do choro ao riso

O sorriso mostrado durante a convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio contrasta com o sentimento vivido entre 2018 e 2019. Naquele período, o americanense Felipe Bardi sofreu uma sequência de contusões que o fizeram pensar em desistir do atletismo.

Em 2020, porém, ele ressurgiu. E o símbolo desse recomeço está tatuado no pulso: “10.03”. Esse foi o tempo alcançado pelo americanense no Campeonato Paulista daquele ano, na cidade de Bragança Paulista, nos 100 metros rasos.

elocista superou as dificuldades e terá a oportunidade de competir na Olimpíada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Apesar de não ter sido homologada por causa do vento, a marca o fez acreditar que ele podia, de fato, carimbar uma vaga nas Olimpíadas, até porque o índice era 10s05. “Ali, eu falei: ‘nossa, eu voltei’. Eu voltei aonde eu deveria estar, que é no alto rendimento”, conta.

De lá para cá, o velocista de 22 anos só progrediu. Venceu o Grande Prêmio Brasil em 2020 e se sagrou campeão sul-americano neste ano, entre outras conquistas. Também teve a melhor marca da América do Sul em 2020, nos 100 m.

No entanto, os dois anos anteriores foram repletos de dificuldades. Em 2018, Bardi sofreu uma lesão no púbis durante seu primeiro camping internacional e ficou em tratamento por cerca de cinco meses.

“É ruim até de lembrar. Fiquei muito chateado, porque era o meu primeiro camping internacional e eu tive de voltar para o Brasil. E, no ano, não corri bem”. Em 2019, outras lesões apareceram. “Machuquei o posterior da coxa. Foi aí que eu pensei em parar”, lembra.

Enquanto ele se recuperava, seus adversários se mantinham na ativa. Foi nesse ano, inclusive, que o Brasil conquistou o ouro no Mundial de Revezamentos, nos 4×100 m rasos, sem a presença do americanense. “Parece que eu fiquei distante do alto rendimento e da prova dos 100 m.”

Hoje, dois anos depois, Bardi vive uma fase completamente diferente e ocupa a sexta posição no ranking nacional de melhores marcas válidas da história – seu menor tempo é 10s10. Também está classificado para duas provas na Olimpíada: os 100 e 4×100 m rasos.

“Foram 14 anos de muito treino para chegar a este momento. Passei por muita coisa: angústia, medo, choro, treino intenso, longe da família, viagens. Tive de abrir mão de muita coisa”, diz.

OLIMPÍADA

O americanense destaca que, apesar dos problemas, toda essa trajetória valeu a pena. “Estou representando milhões de brasileiros. Quanta gente que não queria estar no meu lugar? E eu estou carregando a bandeira do nosso país para o Japão, para os Jogos Olímpicos”, afirma Bardi, que fala em tentar fazer história durante a competição.

“O mundo para para ver os 100 m. Então, quero chegar muito bem e, se Deus quiser, conseguir chegar a uma final olímpica. E, depois que chegou à final, todos são iguais. Todos, da raia 1 à raia 8, têm chance de ser medalhista.”

Nos 4×100 m, inclusive, o Brasil pinta como um dos favoritos a medalha, por conta do resultado no Mundial de 2019. “Todo mundo está muito bem, estamos passando o bastão super bem. E a gente chega para brigar por essa medalha”.

Americanense foi para seu primeiro treino a pé

Sem dinheiro para ônibus, o americanense Felipe Bardi precisou ir a pé para seu primeiro treino, aos 8 anos. Ele andou de sua casa, no São Domingos, até o Centro Cívico, acompanhado de sua mãe, Valdirene, na ida e na volta.

Valdirene, inclusive, sempre incentivou o filho a praticar algum esporte, independente de qual fosse. E, mesmo diante das dificuldades, possibilitou que ele se mantivesse no atletismo.

Valdirene: Mãe acompanhava seu filho no início dos treinos no Centro Cívico – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“No começo, não é fácil, mas o que prometi para ele lá atrás, que eu estaria com ele em todos os momentos, eu mantive. No Centro Cívico, não foi a única vez que a gente não teve dinheiro para ir até lá. Já teve dia que teve de escolher: ou a gente vai a pé ou volta a pé”, lembra a mãe, que hoje é professora da rede infantil.

Bardi entrou na equipe municipal por indicação de sua professora, após ter vencido os Jogos Escolares Municipais, nos quais ele representou a Escola Municipal Florestan Fernandes.

Hoje, 14 anos depois, ele vive do esporte e treina no Sesi, em Santo André. “Acho que essa vontade de ser grande que me fez sair desse mundo e atingir esse patamar em que me encontro hoje”, afirma o atleta.

E, em Americana, suas conquistas são sempre comemoradas por Valdirene, que diz estar vivendo um sonho. “Parece que a gente não consegue acreditar em tudo que está acontecendo. É tudo muito mágico”.