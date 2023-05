Felipe Bardi conquista o ouro no Meeting de Rehlingen, na Alemanha

Velocista americanense venceu com a marca de 10s16, com o também brasileiro Erik Cardoso na segunda posição

Felipe Bardi conquistou o ouro na Alemanha – Foto: Carol Coelho / CBAt

O velocista americanense Felipe Bardi conquistou no último final de semana a medalha de ouro na disputa dos 100 m rasos do Meeting de Rehlingen, na Alemanha, com a marca de 10s16.

Ele foi seguido de perto pelo também brasileiro Erik Cardoso, que foi o segundo colocado desta mesma prova, com o tempo de 10s20. Ambos são atletas da equipe do Sesi-SP.

A terceira posição da prova ficou com o atleta belga Vleminckx Kobe, que fez o tempo de 10s22.

Na última semana, a dupla já havia conseguido uma dobradinha no Meeting do Chipre, mas com Erik em primeiro e Felipe em segundo.