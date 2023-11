Ele fez parte do quarteto com Erik Cardoso, Rodrigo do Nascimento e Renan Gallina, que fizeram o tempo de 38s67

O velocista americanense Felipe Bardi conquistou na nesta quinta-feira (2) a medalha de ouro no revezamento 4×100 m rasos, na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Ele fez parte do quarteto com Erik Cardoso, Rodrigo do Nascimento e Renan Gallina.

Felipe Bardi, Erik Cardoso, Renan Gallina e Rodrigo Nascimento – Foto: Leco Viana / The NewS2 / Estadão Conteúdo

A equipe brasileira conseguiu a marca de 38s67 na prova, com Rodrigo iniciando os primeiros 100 m, seguido por Felipe, Erik e Renan, que fechou a disputa. Em segundo lugar ficou o time de Cuba, seguido pelo quarteto da Argentina, que completou o pódio.

Este é o segundo título pan-americano consecutivo do Brasil, que já havia subido ao lugar mais alto do pódio em Lima, no Peru, em 2019.

MEDALHISTAS

Com as conquista, Felipe, que no Brasil compete pelo Sesi-SP, volta com duas medalhas na bagagem, já que ele havia conquistado a prata na prova individual dos 100 m rasos, na última terça-feira.

Além dele, outros quatro atletas de Americana conquistaram medalhas de ouro no Pan: Murilo Sartori, que ganhou o revezamento 4×200 m livre na natação – ele também conseguiu um bronze nos 200 m livre -; Débora Costa e Leila Zabani, que venceram a competição no basquete feminino; e Guilherme Mapelli, primeiro colocado na canoagem slalom.