Felipe Bardi conquista mais um vice-campeonato na Califórnia

O velocista americanense Felipe Bardi conquistou mais um vice-campeonato na Califórnia, nos Estados Unidos, neste período de preparação para o Campeonato Mundial de Revezamento. No último sábado, ele pegou a prata no torneio Franson Classic Track & Field, nos 100 metros rasos, com o tempo de 10s19.

O atleta ficou atrás apenas do compatriota Paulo André Camilo de Oliveira, que cravou 10s07. O também brasileiro Rodrigo Nascimento completou o pódio com 10s31.

Atleta está desde 17 de março em um camping nos Estados Unidos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No último dia 3, Bardi já tinha sido vice-campeão no Chula Vista HP #1, com 10s17, sua melhor marca em uma estreia de temporada. Naquela ocasião, o vencedor também foi Paulo André.

O americanense de 22 anos está desde 17 de março nos EUA, onde a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) realiza um camping de treinamento voltado para o Mundial de Revezamento. A competição será entre os dias 1 e 2 de maio, na Polônia.

Atleta do Sesi São Paulo, Bardi briga por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para este ano. O índice nos 100 m é 10s05.