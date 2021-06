Após a segunda colocação nos 100 metros rasos, o velocista americanense Felipe Bardi conquistou, no último sábado (12), mais uma medalha de prata no Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, desta vez no revezamento 4×100 m. O evento aconteceu em São Paulo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

Atleta de 22 anos correu em parceria com seus companheiros de Sesi – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Representante da equipe Sesi São Paulo, Bardi revezou com Adrian Henrique Dias Vieira, Lucas Conceição Vilar e Erik Felipe Barbosa Cardoso. O quarteto fez o tempo de 39s70.

O campeão foi o Pinheiros, com 39s41. A equipe vencedora esteve representada pelos velocistas Lucas Marcelino dos Santos, Jorge Henrique Costa Vides, Derick de Souza Silva e Paulo André Camilo de Oliveira. A UCA (União Catarinense de Atletismo) completou o pódio com 40s64.

No sábado, Bardi também disputaria as eliminatórias dos 200 m rasos. Mas, por fim, ele decidiu se poupar.

No dia anterior, o americanense tinha dito ao LIBERAL que estava com um incômodo na parte posterior da coxa e que, portanto, iria avaliar sua participação na prova. Nesta segunda, ele contou que tratava-se apenas de uma fadiga muscular. “Não foi nada. Foi mais o cansaço mesmo”, disse.

Ao todo, o atleta de 22 anos somou duas pratas nesta edição do Troféu Brasil, que terminou no domingo. Ele faturou a primeira medalha na última sexta-feira, nos 100 m.