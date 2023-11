Felipe Bardi conquista a medalha de prata nos 100 m rasos no Chile

O velocista Felipe Bardi, de Americana, conquistou na noite desta terça-feira (31) a medalha de prata na disputa da prova dos 100 metros rasos, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Felipe, que compete no Brasil pelo Sesi, de São Paulo, havia avançado com o segundo melhor tempo em sua bateria na disputa eliminatória, na segunda-feira.

Felipe Bardi conquistou a prata nesta terça-feira – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Ele conseguiu repetir o feito nesta terça, cravando o tempo de 10s31, bem perto do primeiro colocado, o dominicano Jose Arnaldo Gonzalez, que cravou 10s30.

A terceira posição ficou com Emanuel Archibald, da Guiana, enquanto o outro brasileiro na final, Erik Cardoso, de Piracicaba, companheiro de Felipe no Sesi-SP, ficou em quarto lugar.

Agora, Felipe e Erik ainda disputam o revezamento 4×100 m rasos, que terá a semifinal e final disputadas nesta quinta-feira, às 18h25 e 21h, respectivamente.

OUTROS MEDALHISTAS

Além de Bardi, outros atletas de Americana também conquistaram medalhas no Pan de Santiago.

Na semana passada, o nadador Murilo Sartori levou o bronze nos 200 m rasos e o ouro no revezamento 4×200 m rasos.

No fim de semana mais três medalhas de ouro vieram, sendo duas do basquete feminino, com Leila Zabani e Débora Costa na equipe, e uma da canoagem, com Guilherme Mapelli.