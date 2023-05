Felipe Bardi conquista 2º lugar no Torneio Internacional de Atletismo

Felipe Bardi ficou em segundo no Torneio Internacional de Atletismo - Foto: Wagner Carmo - CBAt

O velocista americanense Felipe Bardi foi prata nos 100 m rasos do Torneio Internacional de Atletismo, disputado no último domingo (7), no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista. A competição é organizada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).

A primeira colocação ficou com o companheiro de Bardi no Sesi-SP, Erik Cardoso, que terminou a prova com o tempo de 10s23. Felipe, por sua vez, finalizou em 10s25, mesmo tempo de Rodrigo do Nascimento, do Pinheiros. No entanto, o atleta de Americana ficou à frente nos critérios de desempate.

O Torneio Internacional contou, ao todo, com 127 atletas convidados e oriundos de 15 países. A prova de Bardi teve a participação de oito competidores, incluindo o colombiano Carlos Murillo, que terminou em 5º (10s44), e com Ian Kenwood Kerr, de Bahamas, que ficou em 6º (10s56).

Outro velocista de Americana, Victor Hugo Miranda, que compete pela equipe Orcampi, de Campinas, disputaria o campeonato do fim de semana. No entanto, o atleta abdicou de sua participação no torneio para se dedicar à preparação para campeonatos futuros da modalidade.

A próxima competição de Felipe Bardi será nesta quarta-feira (10), com a disputa do Grande Prêmio Brasil, também conhecido como GP Brasil. O torneio será realizado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. A prova dos 100 m está prevista para as 13h50 e terá os mesmos competidores do fim de semana. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco