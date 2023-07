Felipe Bardi compete no Sul-Americano de atletismo neste sábado

Bardi, que é atleta do Sesi-SP, foi convocado apenas para essa prova - Foto: Wagner Carmo / CBAt

O americanense Felipe Bardi fará sua estreia neste sábado (29) no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que está sendo disputado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Às 16h20, o velocista entra em ação para representar o Brasil na disputa do revezamento 4x 100 m masculino.

Bardi, que é atleta do Sesi-SP, foi convocado apenas para essa prova. Junto com o americanense, foram chamados pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para o revezamento Rodrigo Pereira do Nascimento (Pinheiros), Erik Cardoso (Sesi-SP), Paulo André Camilo (Caes) e Jorge Henrique Vides (Pinheiros).

Outro atleta de Americana que está representando o País no Sul-Americano é Vitor Hugo de Miranda. Ele estava inscrito para o revezamento 4×400 m misto, nesta sexta-feira (28), mas acabou ficando de fora para se poupar para a disputa desta mesma prova, no masculino, que será no domingo (30), às 16h20. No misto, o Brasil ficou em segundo lugar.

Quebra de recorde

A tarde de sexta-feira contou com quebras de recorde nos 100 m rasos. A final da categoria foi vencida pelo atleta de Suriname, Asinga Issamade, que terminou a prova em 9s89, se tornando o primeiro velocista sul-americano a correr abaixo da marca de 10s.

Erik Cardoso, companheiro de Bardi no Sesi, foi segundo colocado com um tempo de 9s97 e quebrou o recorde brasileiro de 10s, que era de Robson Caetano da Silva e durou 35 anos. O resultado o classificou aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco