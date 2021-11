Felipe Augusto, do gol que Pelé não fez, está no amador de Americana

Conhecido como Biro, profissional atua pelo Cidade Jardim, equipe do bairro onde cresceu, e estreou com dois gols na Copa Inver

“É uma honra estar lá com a rapaziada que eu conheço”, diz o jogador – Foto: Divulgação / Copa Inver

Conhecido por ter feito o gol que Pelé não fez, o americanense Felipe Augusto, o Biro, agora tem balançado as redes em sua cidade natal, na Copa Inver de Futebol Amador. O meia de 27 anos joga pelo Cidade Jardim, equipe do bairro onde ele cresceu, enquanto define seu destino como profissional.

Na estreia do time, o atleta anotou os dois tentos que abriram caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o M.D.P. (Malucos da Praia), no último domingo (7), no campo do Guarani. “Fiquei muito feliz por ter ajudado”, comentou.

Biro ganhou fama em 2019, quando, em janeiro, marcou um golaço de trás do meio-campo em Malta. À época, houve uma mobilização para que o gol concorresse ao prêmio Puskás.

A campanha foi repercutida até mesmo pelo programa Globo Esporte. Porém, no final das contas, ele não apareceu na lista de indicados.

Mesmo assim, sua vida mudou, tanto é que, dois anos depois, as pessoas ainda o reconhecem por aquele feito, inclusive outros participantes da Copa Inver. “É uma sensação gostosa. Tenho certeza que esse momento vai ficar marcado para sempre na minha vida”, afirmou.

Pela primeira vez, Biro participa de um campeonato amador em Americana. Ele tinha competido apenas em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

“Sempre quando eu volto de um clube profissional, procuro brincar com os amigos, com o pessoal, para manter a forma, o contato com a bola”, declarou.

O jogador disse ter recebido proposta de diferentes equipes, mas decidiu defender o Cidade Jardim por conta de seu passado no bairro. “É uma honra estar lá com a rapaziada que eu conheço há muito tempo”.

Profissional

Como profissional, Biro disputou nesta temporada o Campeonato Sergipano, pelo Boca Júnior, e o Brasileiro da Série D, pelo Nova Mutum-MT. Na competição nacional, a primeira de sua carreira, ele fez dois gols e ajudou seu time a chegar até a segunda fase.

“Até pela história do clube, por ser um clube novo, pela primeira vez num campeonato nacional, a gente pôde levar o nome de Nova Mutum muito longe”, apontou o americanense, que aguarda propostas para 2022.