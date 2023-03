Faltando um mês para a Bezinha, União Barbarense tem metade do elenco fechado

Restando um mês para o início do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o União Barbarense tem metade de seu elenco fechado para a disputa da competição. A bola rola para o Leão da 13 na Bezinha no dia 23 de abril, às 15h, contra o Colorado Caieiras, fora de casa. O ano de 2023 marca o retorno do clube após dois anos de inatividade no futebol profissional.

O gerente de futebol do União, Ricardo Lima, que tem acompanhado o dia a dia de trabalhos, afirmou que boa parte do grupo que disputará a temporada está fechado. “A preparação está sendo muito bem-feita, conforme havíamos programado. Nas próximas semanas, está previsto para chegar alguns reforços, então posso dizer que temos 50% do elenco fechado e já treinando”.

Ricardo ressalta, ainda, que existem atletas que estão em período de avaliação, sendo observados pela comissão técnica. “Está indo tudo dentro do planejamento que a gente fez, confiando bastante na comissão que montamos”, completou. A expectativa da diretoria unionista é começar a anunciar os atletas contratados na próxima semana.

Em 2023, o União Barbarense será treinado por Toninho Cobra, técnico que construiu boa parte de sua carreira em clubes da Bezinha e Série A3. Enquanto a temporada não começa de forma oficial, o Leão se prepara através de jogos-treino. Neste sábado (25), o clube enfrenta o União São João, no Estádio Municipal Joel Fachini, em Araras.

Nesta quarta-feira (22), o clube anunciou que foi realizada uma vistoria geral nas instalações do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, por uma empresa contratada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Na Bezinha, União disputartá o grupo 4 ao lado de Amparo, Colorado Caieiras, Paulista de Jundiaí e SKA Brasil, além do Rio Branco.

*Estagiário sob supervisão de Bruno Moreira.