Fábio Matias assume como técnico interino do Botafogo

Treinador de Santa Bárbara d'Oeste faz parte da comissão fixa do clube e comandará o time após a demissão de Tiago Nunes

O treinador Fábio Matias, natural de Santa Bárbara d’Oeste, assumiu de forma interina o comando do time profissional do Botafogo. Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira (22), o clube carioca comunicou a demissão do técnico Tiago Nunes e oficializou que o barbarense ficará à frente da equipe de forma provisória.

Matias chegou ao Glorioso em janeiro deste ano, para integrar a comissão técnica permanente da equipe profissional, então comandada por Nunes. No entanto, o início de temporada não animou. Foram 10 jogos, com quatro vitórias, três empates e três derrotas. Além disso, o time está fora da zona de classificação no Campeonato Carioca.

Barbarense Fábio Matias comandará o Botafogo contra o Audax, no sábado – Foto: Vítor Silva/Botafogo

Fábio Matias irá comandar o Botafogo enquanto o clube não contratar um novo treinador. A partir desta sexta-feira (23), o barbarense assume os treinamentos da equipe e estará à beira do gramado no sábado (24), contra o Audax. Essa será a segunda experiência dele liderando um time profissional, isso porque antes havia comandado, também de forma interina, o Flamengo.

Anteriormente, passou a maior parte de sua carreira nas categorias de base. Em 2020, levou o Internacional ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo o técnico principal. Além disso, coleciona passagens pelas bases de Guarani, Desportivo Brasil, Grêmio e Red Bull Bragantino, seu último clube.

Seu início de carreira foi em Americana, onde atuou na comissão técnica Sub-15 do Rio Branco. Como treinador principal, teve a primeira oportunidade em 2008, quando comandou o alviverde de Campinas.