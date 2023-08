Astro francês deseja ser capitão da equipe, função exercida pelo atacante revelado no Tigre, segundo jornal saudita

Romarinho, com a braçadeira de capitão do Al-Ittihad - Foto: Al-Ittihad / Divulgação

O atacante Romarinho, revelado no Rio Branco e que atualmente é capitão do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tem sido pivô de um atrito entre o francês Karim Benzema, principal contratação da equipe para a temporada, e o técnico português Nuno Espírito Santo.

Segundo informações publicadas pelo jornal saudita Al-Sharq Al-Awsat, o atual vencedor da Bola de Ouro pediu ao treinador para ser o capitão do time, mas teve o pedido recusado.

Ainda na conversa com Benzema, Nuno Espírito Santo teria dito que o francês não se encaixa no estilo de jogo proposto pelo treinador e que não havia solicitado sua contratação. A publicação ainda diz que o atacante comunicou a insatisfação à diretoria do clube, que estuda qual medida vai tomar em relação ao episódio.

Benzema foi contratado pelo Al-Ittihad a custo zero após 14 anos defendendo o Real Madrid, onde foi multicampeão, para receber um salário de 100 milhões de euro (R$ 531 milhões) por ano no futebol da Arábia Saudita. Até o momento, o francês disputou seis partidas pelo clube, marcando três gols e dando duas assistências.

Romarinho, por sua vez, está em sua sexta temporada na equipe e assumiu a braçadeira de capitão na reta final da última temporada do Campeonato Saudita. Pelo clube, são 176 jogos e 91 gols marcados, conquistando uma vez a liga nacional e a Supercopa da Arábia Saudita.

Com a camisa do Rio Branco, Romarinho atuou nos anos de 2009 e 2010, disputando 48 jogos e marcando cinco gols. Após deixar o Tigre americanense, o atacante passou por São Bernardo e Bragantino, até chegar ao Corinthians e se tornar talismã na conquista da Libertadores da América de 2012. Desde a temporada 2014/2015, está no Oriente Médio.

