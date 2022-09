Ex-Rio Branco entra para a história com o Cuiabá no Brasileiro de Aspirantes

Jogador de Americana recebe medalha após vitória sobre o Bragantino - Foto: Gil Gomes / CBF

O goleiro Vinicius Peruchi, de 19 anos, jogador de Americana revelado pelo Rio Branco, ajudou a equipe Sub-23 do Cuiabá a conquistar o título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta sexta-feira, na Arena Pantanal.

Titular do Dourado, Peruchi entra para a história com o clube, o primeiro representante de Mato Grosso a vencer um competição nacional. Na final, os campeões venceram o Red Bull Bragantino de virada, por 3 a 2.

O Cuaibá contou com dois gols de Gustavo Nescau e um de Ricardo Cerqueira, enquanto os tentos do time de Bragança Paulista foram marcados pelo zagueiro cuiabanista João Maranini, contra a própria meta, e Guilherme.

A equipe mato-grossense somou oito vitórias, dois empates e uma derrota no torneio. Adversário da decisão, o Brangantino tem como treinador o barbarense Fábio Matias.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Vinicius, que iniciou a carreira nas categorias de base do Rio Branco, fez parte do elenco que disputou o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, em 2020.

Depois do fim de seu vínculo com o Tigre, no início de 2021, ele treinou por um tempo na Escola de Goleiros Camisa 1, em Americana, até acertar com o Cuiabá, em maio daquele ano.

O goleiro é natural de Curitiba (PR), mas mudou-se com a família para Americana quando tinha apenas dois anos. Seu pai, Fabio Peruchi, também jogava na mesma posição e foi revelado pelo Tigre, nos anos 1990.