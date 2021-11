Ex-piloto da Fórmula 1, Piquet Jr. vai reforçar equipe americanense em 2022

Piloto da Fórmula 1 entre 2008 e 2009, Nelson Piquet Jr., o Nelsinho, vai correr pela equipe americanense TMG Racing na Stock Car de 2022. A novidade foi anunciada pela assessoria do automobilista nesta quinta-feira (18).

Thiago Meneghel e Nelson Piquet Jr. fecharam acordo para o próximo ano – Foto: Lucas Miranda

Na F-1, Nelsinho competiu pela Renault, como companheiro do bicampeão mundial Fernando Alonso, e chegou a subir ao pódio em 2008, com a segunda posição no Grande Prêmio da Alemanha.

Ele é filho de Nelson Piquet, campeão da F-1 em 1981, 1983 e 1987 – brasileiro com mais títulos ao lado de Ayrton Senna.

Na TMG, Nelsinho acredita que, pela primeira vez, poderá lutar pelo título da Stock Car. Ele irá atrás desse objetivo com a ajuda de Thiago Meneghel, chefe da equipe.

“Me anima muito poder estar na TMG em 2022. Não vejo a hora de começar e ter a chance de disputar o título pela primeira vez. O Thiago vai ser a peça fundamental para chegar ao meu objetivo de ser campeão da Stock Car”, disse o piloto de 36 anos, via assessoria.

Ele estreou na categoria em 2018. Desde então, venceu uma prova, subiu dez vezes ao pódio e em 2020 terminou a competição como recordista de pódios – ficou entre os três melhores em seis oportunidades ao longo do ano.

Após três anos como integrante da Full Time, disputou a edição deste ano pela MX Piquet Sports, mas deixou a equipe no meio da temporada, fora da briga pelas primeiras posições.

“Tive um plano muito arrojado para 2021, no qual me cobrei muito para dar certo, e isso acabou sendo uma decepção grande para mim. Agora decidi mudar a receita, e poder me envolver com pessoas como o Thiago Meneghel para esse recomeço dentro da Stock Car me anima muito”, afirmou.

No currículo, Nelsinho ostenta o posto de primeiro campeão mundial da Fórmula E, único brasileiro a vencer uma divisão nacional da Nascar e único brasileiro a ganhar uma etapa do Global Rallycross, além dos títulos britânico e sul-americano de Fórmula 3.

“É vitorioso nas principais categorias do automobilismo mundial e tem total condição de obter bons resultados com a gente. A expectativa é excelente, um passo importante na evolução da equipe. E tenho certeza que, com toda a experiência, ele vai nos ajudar muito não só dentro da pista, mas fora também”, declarou Meneghel.

TMG Racing

Segundo o chefe, ainda não há definição quanto aos outros pilotos da equipe para 2022. No ano que vem, a TMG manterá a parceria com a marca Blau Motorsport, com a qual une forças desde 2020.

Nesta temporada, o time aparece em quarto na classificação por equipes. No ranking de pilotos, ocupa a nona colocação, com Allam Khodair; a décima, com Diego Nunes; e a 27ª, com Christian Hahn. A TMG volta à pista neste sábado e domingo, para a etapa de Santa Cruz do Sul (RS) da Stock Car.