Ex-jogador do União Barbarense relata apreensão na Ucrânia e faz apelo por saída

Nascido em Americana e criado em Santa Bárbara d’Oeste, o jogador de futebol Kleber Alves da Costa Júnior, de 22 anos, com passagens por União Barbarense e Rio Branco, relata apreensão na Ucrânia e faz apelo por saída do país. Desde julho de 2021, ele atua como meia-atacante no time Gornyak Sport, na cidade de Horishni Plavni.

Em entrevista ao LIBERAL na tarde desta quinta-feira, Kleber, que atuou no União Barbarense em 2020 – antes já havia passado pelas categoria de base do mesmo clube e também do Rio Branco -, onde era conhecido como Klebinho, relatou que na cidade onde mora ainda não foram registrados ataques, como em Kiev, capital do país, que fica a cerca de 6 horas de sua casa e foi atingida pela Rússia na noite da última quarta.

“Aqui a situação está mais tranquila, graças a Deus, mas o medo é que eles cheguem até aqui. Por conta dessa situação que está, eu estou vendo com a embaixada brasileira a melhor opção para eu poder sair do país”, explicou o jogador.

Kleber conta que já há regras de controle para compra de alimentos em Horishni Plavni e que teme pela situação do país. “A gente foi hoje ao supermercado e já está bem rígido em questão de mantimentos, a cidade em si está bem parada, todos muito assustados com tudo que está acontecendo”, relatou.

Bruno Ernandes (à esquerda) e Keber, em vídeo divulgado nas redes sociais – Foto: Reprodução / Instagram

Por conta da situação do país, os campeonatos de futebol foram suspensos, ainda sem previsão de retorno. Apesar do contrato com o time acabar só em agosto de 2023, Kleber só considera o retorno para casa, ao lado da família, no Mollon, em Santa Bárbara.

“Eles (familiares) estão bem aflitos, angustiados, como eu estou aqui. Eles também querem que eu volte e estamos tentando de tudo e pedindo a ajuda do nosso país, para que saiamos daqui com segurança. Não só eu, mas todos os brasileiros”, disse o atleta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao lado de Bruno Ernandes, morador do Rio de Janeiro e companheiro no clube ucraniano, Kleber divulgou um vídeo em uma rede social, pedindo ajuda de autoridades para que eles retornem ao Brasil o mais breve possível. Até as 23 horas desta quinta, o vídeo já tinha 31.875 visualizações e centenas de comentários, todos com mensagens positivas e de solidariedade aos dois jogadores.

Kleber iniciou a carreira no União Barbarense, passou pelo Rio Branco, no Internacional (RS), Rio Claro, Rio Branco (ES) e, em 2021, foi para a Ucrânia.