Ex-ginasta em Americana será árbitra da ginástica artística nos Jogos Olímpicos

Elaine Gueriero será a única brasileira a dar as notas na competição feminina da modalidade

Ex-atleta e ex-treinadora de ginástica artística em Americana, Elaine Gueriero atuará como árbitra nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A profissional de 38 anos será a única brasileira a dar as notas na competição feminina da modalidade.

“Estou bastante ansiosa e estudando bastante, porque, para ser árbitra de ginástica, a gente fica num estado de estudo todo o tempo. Quero atuar da melhor maneira, ser o mais justa possível”, destacou Elaine.

Árbitra foi atleta e treinadora da modalidade em Americana, para onde se mudou em 95 – Foto: Arquivo Pessoal

Elaine ingressou no esporte aos 6 anos, quando começou a treinar no Centro Olímpico, em São Paulo. Aos 13, em 1995, mudou-se com sua família para Americana, onde se manteve na ginástica.

Ela praticou a modalidade até prestar vestibular. Depois, já formada em Educação Física, passou a trabalhar como técnica na equipe municipal, no Centro Cívico.

“Como ginasta, eu era dedicada. É o máximo que eu posso dizer. Mas, como técnica, a gente teve bons resultadas. A equipe foi cinco vezes campeã regional, terceira no Estadual, uma das ginastas [Ketherine Alaine Faria] foi bicampeã brasileira”, conta.

Sua trajetória como treinadora terminou em 2006. Hoje, Elaine é funcionária da Receita Federal e reside em São Paulo. Porém, sua história na ginástica ainda segue sendo escrita.

Aos 16 anos, ela realizou um curso de arbitragem na Liga Intermunicipal e, desde então, tem alçado voos cada vez maiores nessa função. Ela chegou a atuar, inclusive, na Olimpíada do Rio, em 2016. Naquela oportunidade, ocupou o posto de árbitra assistente, que auxilia apenas na condução das provas – cuidando, por exemplo, do cronômetro.

Em Tóquio, Elaine ficará responsável por avaliar as atletas. Ela recebeu a convocação em março do ano passado. “Foi uma emoção indescritível, porque é o topo da carreira estar na melhor competição, com os melhores ginastas”, afirma.

A profissional acredita que poderá ver brasileiras subirem ao pódio nos Jogos. Para ela, Flavia Saraiva e Rebeca Andrade chegam ao Japão com possibilidade de medalha.

“Elas têm chances reais de várias finais. E quem vai para a final tem chance de medalha”, avalia Elaine, que não poderá arbitrar em finais com presença de brasileiras.